Минобороны Азербайджана подтвердило договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе на условиях Баку

В министерстве обороны Азербайджана сообщили о достижении договоренности о приостановлении в 13:00 антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе страны.

"Министерство обороны Азербайджана сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

В министерстве отметили, что локальные антитеррористические мероприятия приостановлены на следующих условиях: Расположенные в Карабахском районе Азербайджана формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются; параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.

В военном ведомстве добавили, что реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе локальных антитеррористических мероприятий против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.

Р.Керимов