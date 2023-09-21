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Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 89.66 -0.82 Brent 93.53 -0.81

ТЭК 21.09.2023 15:48

Нефть остается в минусе

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе днем в четверг на пессимизме в связи с итогами сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 составляет $92,9 за баррель, что на $0,63 (0,67%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,56 (0,62%) и составили $89,1 за баррель.

Федрезерв накануне оставил процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении ставок, показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения процентной ставки в этом году.

Тем временем хедж-фонды активно покупают нефть в ожидании скорого выхода цен на уровень выше $100 за баррель, пишет Financial Times. На текущей неделе стоимость Brent достигла $95 за баррель, обновив максимум этого года.

За две недели, завершившихся 12 сентября, совокупные чистые длинные позиции фондов по фьючерсам на Brent и WTI выросли на 137 тыс. контрактов, или 35%, до максимальных за 1,5 года 527 тыс. контрактов, отмечает газета. Общий показатель эквивалентен более чем 500 млн баррелей, или глобальному спросу примерно за пять дней.

Рынок также оценивает данные Норвежского нефтяного директората (NPD) о производстве нефти в стране, составившем в августе в среднем 1,79 млн баррелей в сутки. Это на 2,5% ниже июльского объема, но на 0,4% выше добычи в августе 2022 года. NPD прогнозировал показатель минувшего месяца на уровне 1,772 млн б/с.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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