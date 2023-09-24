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Оборона 24.09.2023 16:45

Минобороны Азербайджана сообщило об обнаружении квадрокоптера, принадлежащего ВС Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обнаружении принадлежащих формированиям вооруженных сил Армении квадрокоптера и снарядов к нему.

"При осмотре территории после локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана на одной из боевых позиций были обнаружены принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении квадрокоптер и снаряды к нему", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны отметило, что снарядами, установленными на квадрокоптерах этого типа, подвергались обстрелу позиции Азербайджанской Армии.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, КВАДРОКОПТЕР


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