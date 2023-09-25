В Армению въехали около 3 тыс. человек, которые решили уехать из Карабахского региона Азербайджана

Пресс-служба правительства Армении сообщила о том, что по состоянию на 06:00 в Армению въехали 2906 человек, которые решили выехать из Карабахского региона Азербайджана.

В населенном пункте Корнидзор, что на границе с Азербайджаном, создан гуманитарный центр.