Армения хочет скорейшего разблокирования региональных транспортных коммуникаций

Армения желает скорейшего разблокирования региональных транспортных коммуникаций, заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.
"Армения никогда не соглашалась и никогда не согласится ни с какой-либо экстерриториальной или коридорной логикой. Но в то же время, мы привержены договоренностям, достигнутым на высоком уровне", - сказал Саносян армянскому госинформагентству "Арменпресс".
По его словам, на встрече глав Армении и Азербайджана 15 июля в Брюсселе были подтверждены следующие договоренности: Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга площадью в 29,8 и в 86,6 тыс. кв. км соответственно; делимитация границы между Арменией и Азербайджаном пройдет на основе Алма-Атинской декларации 1991 года; региональные коммуникации должны быть разблокированы на основе принципов суверенитета, юрисдикции и взаимности сторон.
"Эти договоренности - публичные и они были обнародованы президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в конце встречи. В рамках этих договоренностей Республика Армения не только готова к разблокированию коммуникаций, но и желает, чтобы это произошло как можно скорее, поскольку это исходит из наших интересов", - сказал Саносян.
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