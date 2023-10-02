Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7968 RUR   0.0173 GBR   2.072 TRY   0.062

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 90.79 -0.92 Brent 92.20 -0.90

ТЭК 02.10.2023 19:44

Нефть перешла к падению

Цены на нефть перешли к активному снижению вечером в понедельник на фоне укрепления курса доллара.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:16 подешевели на $1,25 (1,36%) - до $90,95 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,74 (1,92%) - до $89,05 за баррель.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в понедельник прибавляет 0,5%. Поддержку американской валюте оказывает принятие Конгрессом США законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, а также ожидания еще одного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

Некоторые аналитики отмечают, что на рынке нефти появились сигналы перекупленности после того, как Brent и WTI завершили третий квартал ростом на 27,3% и 28,5% соответственно.

Нефть активно росла летом и до сих пор получает поддержку за счет опасений по поводу предложения топлива на мировом рынке, отметил старший рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

"В то же время с технической точки зрения нефть перекуплена, и кажется, начинается фаза коррекции", - добавил он.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

"Рынок хочет увидеть, обнаружатся ли какие-то сигналы изменения политики группы в плане нефтедобычи - с учетом высоких цен в последнее время. Мы не думаем, что ОПЕК+ поменяет свою политику", - написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть ускорила рост Цены на нефть слабо повышаются Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $95,2 за баррель Нефть продолжает дешеветь, Brent у $96,3 за баррель Нефть перешла к снижению после резкого роста накануне Цены на нефть перешли к росту Нефть дешевеет, Brent у $92,54 за баррель Цены на нефть снижаются, Brent у $92,9 за баррель Нефть слабо дорожает Цены на нефть растут

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az