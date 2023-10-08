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Оборона 08.10.2023 14:00

Азербайджанские военные обезвредили квадрокоптер, принадлежащий ВС Армении

Азербайджанские военные обезвредили квадрокоптер, принадлежащий подразделениям вооруженных сил Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"8 октября около 12:50 квадрокоптер, принадлежащий подразделениям вооруженных сил Армении, попытался осуществить разведывательный полет над позициями подразделений азербайджанской армии, расположенных в направлении горы Гылынджлы Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении.

В Минобороне отметили, что обнаруженный квадрокоптер был обезврежен специальными техническими средствами.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, КВАДРОКОПТЕР


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