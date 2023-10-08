Азербайджанские военные обезвредили квадрокоптер, принадлежащий ВС Армении

Азербайджанские военные обезвредили квадрокоптер, принадлежащий подразделениям вооруженных сил Армении, сообщает Минобороны Азербайджана. "8 октября около 12:50 квадрокоптер, принадлежащий подразделениям вооруженных сил Армении, попытался осуществить разведывательный полет над позициями подразделений азербайджанской армии, расположенных в направлении горы Гылынджлы Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении. В Минобороне отметили, что обнаруженный квадрокоптер был обезврежен специальными техническими средствами. В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».