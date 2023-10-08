Грузия активно работает с Азербайджаном и Казахстаном для развития Среднего коридора - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье в Тбилиси обсуждался широкий круг вопросов, включая вопросы торговли и экономики, энергетики, транспорта логистики и проекты международного значения.
"Мы сегодня провели с президентом (Азербайджана - ИФ) очень плодотворную встречу. Азербайджан является стратегическим партнером Грузии. Мы обсудили сотрудничество во всех направлениях - экономика, торговля, энергетика, транспорт, логистика. Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии, ежегодно входит в пятерку топ-стран. В этом году товарооборот увеличился на 15%. Прошлый год у нас тоже был довольно рекордным. Увеличился и объем грузоперевозок", - сказал Гарибашвили, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с Алиевым.
По его словам, Тбилиси и Баку успешно сотрудничают в сфере железных дорог. "Также мы рассмотрели перспективы развития Среднего коридора, работаем в координации с Азербайджаном и Казахстаном над ускорением развития этого коридора. Азербайджан совместно с Грузией начал масштабные работы. В Грузии мы также начали работы, связанные с модернизацией железных дорог, которые завершатся к концу 2024 года, и пропускная способность железной дороги увеличится. Она будет увеличена вдвое", - отметил Гарибашвили.
Он отметил, что Грузия вскоре начнет работы по строительству нового глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье страны, что позволит увеличить мощность перевалки грузов до 100 млн тонн. "Также в ближайшее время завершится строительство скоростной автомагистрали Восток-Запад. Мы успешно сотрудничаем с Азербайджаном во всех этих проектах. Через несколько месяцев будет завершен проект исторического, стратегического значения. Поэтому у нас есть четкие перспективы и четкое видение будущего. Уверен, что у нас будет долгосрочное стратегическое партнерство и дружба Азербайджаном", - подчеркнул премьер Грузии.
В.Алиев
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