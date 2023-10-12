Минобороны РФ: свернут еще один российский наблюдательный пост в Карабахе

Свернут еще один российский наблюдательный пост в Карабахе в Шушинском районе, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.
Всего с 19 сентября 2023 г. свернуты семь наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Карабахском регионе.
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