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Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 87.69 +4.78 Brent 90.89 +4.89

ТЭК 16.10.2023 19:30

Нефть дешевеет

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в понедельник после ралли по итогам прошлой недели.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 подешевели на $0,87 (0,96%) - до $90,02 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,76 (0,87%) - до $86,93 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent выросли на 7,5%, WTI - на 5,9%.

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 2,4 тыс. человек, в Израиле в результате атак ХАМАС - более 1,4 тыс., сообщили в воскресенье израильские СМИ. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.

"Трейдеры с трудом понимают, как торговать на таких новостях, - написала Амрита Сен, глава Energy Aspects. - Прямого ущерба для поставок нет. Однако в этом регионе есть Иран, есть арабские страны Персидского залива, есть Ирак... Они слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно".

Саудовская Аравия в августе снизила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 1%, экспорта - на 7%, указывают данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Ирак в позапрошлом месяце уменьшил добычу на 0,5%, экспорт - на 0,6%.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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