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Цена на нефть

19.10 $/bbl +/- WTI 89.37 +1.05 Brent 92.38 +0.88

ТЭК 20.10.2023 19:31

Цены на нефть прибавляют порядка 1% и завершают неделю ростом

Цены на нефть прибавляют порядка 1% на торгах в пятницу и завершают неделю уверенным подъемом в связи с опасениями разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

"Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС продолжает влиять на рынок, несмотря на минимальные прямые последствия для реальных объемов спроса и предложения", - отмечает главный аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Брайан Свон, слова которого приводит Market Watch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:05 составила $93,32 за баррель, что на $0,94 (1,02%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,87 (0,97%), до $90,24 за баррель. Более активно торгуемые декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на $0,83 (0,94%) - до $89,2 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $93,79 за баррель, ноябрьских контрактов на WTI - до $90,78 за баррель, декабрьских - до $89,85 за баррель.

С начала этой недели фьючерсы с ближайшей датой поставки как на Brent, так и на WTI, выросли в цене почти на 3%.

Несмотря на то, что на данный момент ближневосточный конфликт не меняет картину предложения на нефтяном рынке, "напряженная ситуация в регионе оправдывает премию за риск к стоимости нефти", говорит аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Барбара Ламбрехт.

"Этот фактор, вероятно, продолжит оказывать поддержку рынку, учитывая, что в данный момент он уже испытывает дефицит предложения", - отмечает Ламбрехт, подчеркивая также тот факт, что запасы нефти в США ниже среднего 5-летнего уровня для текущего времени года на 5%, тогда как еще в феврале они были на 10% выше.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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