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Цена на нефть

27.10 $/bbl +/- WTI 85.54 +2.33 Brent 90.48 +2.55

ТЭК 30.10.2023 19:21

Нефть ускорила падение

Нефтяные котировки ускорили падение вечером в понедельник на ослаблении опасений расширения ближневосточного конфликта.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 подешевели на $2,24 (2,48%) - до $88,24 за баррель.

Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $2,47 (2,89%) - до $83,07 за баррель.

Судя по всему, израильские военные продолжают наземные операции в секторе Газа с осторожностью, пишет MarketWatch и приводит мнение старшего рыночного аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона.

"На выходных наступление в Газе развивалось умеренными темпами, и есть надежда, что такой постепенный подход усилит давление на ХАМАС и при этом не спровоцирует открытие нового фронта на северной границе Израиля с Ливаном и "Хезболлой", - отмечает эксперт.

При этом старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн обращает внимание на то, что предложение на мировом рынке нефти остается весьма ограниченным, и откат котировок может быть непродолжительным.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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