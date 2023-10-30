Нефть ускорила падение

Нефтяные котировки ускорили падение вечером в понедельник на ослаблении опасений расширения ближневосточного конфликта.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 подешевели на $2,24 (2,48%) - до $88,24 за баррель.

Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $2,47 (2,89%) - до $83,07 за баррель.

Судя по всему, израильские военные продолжают наземные операции в секторе Газа с осторожностью, пишет MarketWatch и приводит мнение старшего рыночного аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона.

"На выходных наступление в Газе развивалось умеренными темпами, и есть надежда, что такой постепенный подход усилит давление на ХАМАС и при этом не спровоцирует открытие нового фронта на северной границе Израиля с Ливаном и "Хезболлой", - отмечает эксперт.

При этом старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн обращает внимание на то, что предложение на мировом рынке нефти остается весьма ограниченным, и откат котировок может быть непродолжительным.