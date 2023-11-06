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Цена на нефть

03.11 $/bbl +/- WTI 80.51 -1.95 Brent 84.89 -1.96

ТЭК 06.11.2023 19:27

Нефть остается в плюсе

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в понедельник, трейдеры продолжают следить за развитием конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:54 в понедельник составляет $85,93 за баррель, что на $1,04 (1,23%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,18 (1,47%), до $81,69 за баррель.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается наносить удары по силам группировки ХАМАС, которые укрываются в подземных туннелях и бункерах в северной части сектора Газа, заявил представитель ЦАХАЛ генерал-лейтенант Ричард Хехт. "Теперь мы собираемся подбираться к ним. Когда я говорю "подбираться к ним", речь идет и о поверхности, и о катакомбах", - приводит "Аль-Арабийя" его слова.

Газета The Times of Israel отмечала, что, по мнению ЦАХАЛ, ночные бомбардировки сектора Газа нанесли значительный ущерб подземной инфраструктуре группировки. Также сообщалось, что сухопутные соединения ЦАХАЛ изолировали северную часть анклава.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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