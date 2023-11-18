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Оборона 18.11.2023 16:40

В Баку опровергли причастность азербайджанской стороны к ранению армянского военнослужащего

Минобороны Азербайджана опровергло причастность к ранению армянского военнослужащего.

"Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по позициям Вооруженных сил Армении в направлении района Дявячи около 09:50 18 ноября, в результате чего был ранен один военнослужащий, является полностью ложной. Мы категорически опровергаем информацию провокационного характера другой стороны", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

Было отмечено, что Минобороны Армении продолжает распространять информацию, "не имеющую реальной основы, с целью сокрытия произвола, имеющего место в ВС РА".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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