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Внешняя политика 21.11.2023 15:03

В Ереване сообщили об отправке в Баку нового проекта мирного договора

Ереван направил Баку свои новые комментарии по проекту мирного соглашения, сообщили в МИД Армении.

"(...) Армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое предложение мирного соглашения", - говорится в сообщении МИД в соцсети Х.

"Армения по-прежнему привержена заключению и подписанию документа о нормализации отношений на основе ранее объявленных принципов", - сообщили в МИД.

Власти Азербайджана ранее неоднократно заявляли, что Ереван более двух месяцев не отвечает на последние предложения Баку по мирному договору.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДОГОВОР, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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