В Ереване сообщили об отправке в Баку нового проекта мирного договора

Ереван направил Баку свои новые комментарии по проекту мирного соглашения, сообщили в МИД Армении. "(...) Армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое предложение мирного соглашения", - говорится в сообщении МИД в соцсети Х. "Армения по-прежнему привержена заключению и подписанию документа о нормализации отношений на основе ранее объявленных принципов", - сообщили в МИД. Власти Азербайджана ранее неоднократно заявляли, что Ереван более двух месяцев не отвечает на последние предложения Баку по мирному договору.

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