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Внешняя политика 07.12.2023 22:00

Ереван дал согласие на встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян дал согласие на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне, сообщает армянский МИД.

"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 7 декабря принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луиса Боно. Собеседники затронули вопросы региональной безопасности и стабильности", - сказано в сообщении пресс-службе МИД Армении.

В нем отмечается, что были обсуждены последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подходы сторон к проекту мирного договора.

"Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне", - отметили в МИД.

Ранее в четверг помощник госсекретаря США Джеймс О`Брайен по итогам визита в Баку заявил, что госсекретарь США Блинкен надеется в скором времени провести в Вашингтоне переговоры глав МИД Азербайджана и Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ВСТРЕЧА


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