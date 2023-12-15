В Москве отмечают важность работы напрямую Азербайджана и Армении в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций - Оверчук

Россия в качестве посредника готова продолжать работу над разблокированием железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Необходимо понимать, что разблокирование коммуникаций в регионе Южного Кавказа осуществляется в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России. Для этого создана рабочая группа под председательством вице-премьеров наших правительств. Это рабочая группа собиралась, выработаны документы, которые находятся в высокой степени готовности. Прежде всего речь идет о разблокировании железнодорожного сообщения, мы готовы продолжать эту работу", - сказал Оверчук журналистам в Ереване по итогам заседания армяно-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
По его словам, РФ выступает как посредник, "и если стороны готовы продолжать эту работу, то мы тоже готовы здесь участвовать".
"Отмечаем положительные моменты, что стороны (Азербайджан и Армения - ИФ) начинают между собой напрямую работать, это наверное самый главный результат", - сказал Оверчук.
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