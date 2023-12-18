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Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 71.43 -0.15 Brent 76.55 -0.06

ТЭК 18.12.2023 19:59

Нефть ускорила рост

Подъем цен на нефть ускорился вечером в понедельник на опасениях перебоев поставок из-за атак на суда в Красном море.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 подорожали на $2,09 (2,73%) - до $78,64 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,01 (2,81%) и составили $73,44 за баррель.

Между тем аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средней цены нефти марки Brent на 2024 год на $10, до $70-90 за баррель. Банк также повысил прогнозы роста добычи в Штатах до 900 тыс. баррелей с 500 тыс. баррелей.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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