Нефть ускорила рост

Подъем цен на нефть ускорился вечером в понедельник на опасениях перебоев поставок из-за атак на суда в Красном море.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 подорожали на $2,09 (2,73%) - до $78,64 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,01 (2,81%) и составили $73,44 за баррель.

Между тем аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средней цены нефти марки Brent на 2024 год на $10, до $70-90 за баррель. Банк также повысил прогнозы роста добычи в Штатах до 900 тыс. баррелей с 500 тыс. баррелей.