Азербайджан начал поставки яиц в Россию

Азербайджан ввез первую партию яиц в РФ. Как сообщает Россельхознадзор, во вторник через пункт пропуска Яраг - Казмаляр поступила первая партия яиц в количестве 612 тыс. штук.
"Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось, в течение ближайших двух-трех недель также могут начаться поставки яиц из Турции.
Импорт нацелен на стабилизацию ценовой ситуации в РФ. Для этого, в частности, принято решение об обнулении пошлин на ввоз яиц в первом полугодии 2024 года. Объем поставок может составить 1,2 млрд штук.
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