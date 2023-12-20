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АПК 20.12.2023 21:26

Азербайджан изучает опыт России в области фитосанитарного и ветеринарного надзора

Делегация специалистов из Азербайджана прибыла в Россию с целью изучения российского опыта в области фитосанитарного и ветеринарного надзора, сообщили в Россельхознадзоре.

Там отметили, что представители Агентства продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана и Россельхознадзора провели во вторник переговоры в Москве.

"В рамках продолжения договоренностей, достигнутых в ноябре этого года между руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом и председателем АПБ Азербайджана Гошгаром Тахмазли, очная встреча с зарубежными коллегами на территории России предваряла программу визита с целью изучения российского опыта в области фитосанитарного и ветеринарного надзора", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, рабочей поездкой предусмотрено посещение подведомственных Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИКР", ФГБУ "ВГНКИ", а также ознакомление с возможностями информационных систем службы, в частности ФГИС "ВетИС".

"В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в части экспортно-импортных поставок растительной продукции, а также упрощение процедур контроля и снижение частоты лабораторных проверок продукции на основе признания эквивалентности систем в области фитосанитарного надзора в обеих странах. Представители ведомств договорились на экспертном уровне более детально проработать данный вопрос", - отмечается в сообщении.

Кроме того, добавили в Россельхознадзоре, коллеги из Азербайджана выразили заинтересованность в научном обмене опытом по лабораторному выявлению антибиотиков в растениеводческой продукции, а также обучении азербайджанских инспекторов.

По итогам трехдневного пребывания представители Россельхознадзора и АПБ Азербайджана вновь проведут переговоры, чтобы обсудить результаты работы делегации, а также вопросы ветеринарного направления, проинформировали в российском ведомстве.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР


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