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АПК 25.12.2023 20:56

В РФ ввезена третья партия яиц из Азербайджана

Третья партия столовых яиц из Азербайджана в количестве 306 тыс. штук в воскресенье ввезена на территорию России.

"24 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России", - сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Россельхознадзор.

Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. штук).

Решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и Председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ЯЙЦА, ПОСТАВКИ


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