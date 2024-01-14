Азербайджан к 14 января поставил в РФ 2,1 млн яиц

Азербайджан, по данным на 14 января, поставил в РФ 2,1 млн яиц, сообщает Россельхознадзор в своем телеграм-канале.

"13 и 14 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезены очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 918 тыс. штук для дальнейшей реализации на территории России", - сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на информацию службы.

По прибытии грузов на склад временного хранения отобраны пробы для обеспечения качества и безопасности ввозимой продукции.

Азербайджан начал поставлять яйца в РФ с 19 декабря 2023 года.

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