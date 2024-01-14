Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8662 RUR   0.0192 GBR   2.1716 TRY   0.0565

Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 72.68 +0.66 Brent 78.29 +0.88

АПК 14.01.2024 20:53

Азербайджан к 14 января поставил в РФ 2,1 млн яиц

Азербайджан, по данным на 14 января, поставил в РФ 2,1 млн яиц, сообщает Россельхознадзор в своем телеграм-канале.

"13 и 14 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезены очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 918 тыс. штук для дальнейшей реализации на территории России", - сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на информацию службы.

По прибытии грузов на склад временного хранения отобраны пробы для обеспечения качества и безопасности ввозимой продукции.

Азербайджан начал поставлять яйца в РФ с 19 декабря 2023 года.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЯЙЦА


Похожие новости


Азербайджан к 11 января поставил в РФ 1,5 млн яиц Амирбеков: операция ВС Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года была проведена с хирургической точностью Асадов и Мишустин обсудили актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества Россия готова помочь Баку и Еревану в работе над договором о мире, но посредничество не навязывает - Песков В РФ ввезена третья партия яиц из Азербайджана Азербайджан и РФ запустили процедуру признания эквивалентности систем ветнадзора Алиев и Путин провели телефонный разговор, отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и РФ - Кремль Азербайджан изучает опыт России в области фитосанитарного и ветеринарного надзора Азербайджан начал поставки яиц в Россию В Москве отмечают важность работы напрямую Азербайджана и Армении в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций - Оверчук

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az