Азербайджан к 14 января поставил в РФ 2,1 млн яиц

Азербайджан, по данным на 14 января, поставил в РФ 2,1 млн яиц, сообщает Россельхознадзор в своем телеграм-канале.
"13 и 14 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезены очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 918 тыс. штук для дальнейшей реализации на территории России", - сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на информацию службы.
По прибытии грузов на склад временного хранения отобраны пробы для обеспечения качества и безопасности ввозимой продукции.
Азербайджан начал поставлять яйца в РФ с 19 декабря 2023 года.
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