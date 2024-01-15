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АПК 15.01.2024 18:37

Группа ОЗК к 20 января планирует ввезти в РФ почти 900 тыс. яиц из Турции

Группа ОЗК ("Объединенная зерновая компания") к 20 января планирует ввезти в Россию из Турции партию яиц в размере 885,6 тыс. штук.

"В турецком порту завершено таможенное оформление крупной партии яиц в 885,6 тыс. штук. Прибытие в порт Новороссийск ожидается до 20 января", - сообщили "Интерфаксу" в компании, отметив, что погрузка была немного задержана из-за погоды.

Как сообщалось, РФ на фоне резкого роста цен на яйца отменила на первое полугодие этого года пошлину на ввоз яиц. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

Яйца в РФ также поступают из Азербайджана (2,1 млн штук, по данным на 14 января) и Беларуси (11,7 млн штук с 1 по 9 января).

По данным Росстата, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%.

Минсельхоз РФ уже зафиксировал снижение цен на яйца в оптовом звене и ожидает трансляцию этой динамики на розницу.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЯЙЦА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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