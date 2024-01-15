Группа ОЗК к 20 января планирует ввезти в РФ почти 900 тыс. яиц из Турции

Группа ОЗК ("Объединенная зерновая компания") к 20 января планирует ввезти в Россию из Турции партию яиц в размере 885,6 тыс. штук.
"В турецком порту завершено таможенное оформление крупной партии яиц в 885,6 тыс. штук. Прибытие в порт Новороссийск ожидается до 20 января", - сообщили "Интерфаксу" в компании, отметив, что погрузка была немного задержана из-за погоды.
Как сообщалось, РФ на фоне резкого роста цен на яйца отменила на первое полугодие этого года пошлину на ввоз яиц. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.
Яйца в РФ также поступают из Азербайджана (2,1 млн штук, по данным на 14 января) и Беларуси (11,7 млн штук с 1 по 9 января).
По данным Росстата, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%.
Минсельхоз РФ уже зафиксировал снижение цен на яйца в оптовом звене и ожидает трансляцию этой динамики на розницу.
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