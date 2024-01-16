Баку продолжает принимать меры для защиты прав Фарида Сафарли, осужденного в Иране - МИД

Официальный Баку продолжает принимать необходимые меры для защиты прав и интересов гражданина Азербайджана Фарида Габиль оглу Сафарли, осужденного в Иране, заявил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
«После ареста гражданина Азербайджана Фарида Сафарли в Иране 4 марта прошлого года и вынесения в отношении него решения суда, его родители выразили обеспокоенность состоянием сына и направили в государственные учреждения Азербайджана обращение об оказании помощи», - сказал Гаджизаде.
По его словам, как указано в пресс-релизах МИД Азербайджана от 9 марта, 2 июня и 2 августа 2023 года, со дня поступления информации о Сафарли, министерством, а также генконсульством в Тебризе на всех этапах была проведена соответствующая работа по изучению судьбы и состояния здоровья, разъяснению вопроса со стороны Ирана, защите судебно-процессуальных прав гражданина, а также обеспечению его адвокатом.
«На судебном заседании 19 июля прошлого года предъявленное Ф.Сафарли обвинение в «шпионаже» было заменено на обвинение в «намерении шпионажа». На очередном этапе по решению суда ему был вынесен приговор в виде ареста сроком два с половиной года. Кроме того, сотрудники генерального консульства Азербайджана в Тебриз регулярно встречаются с Сафарли в тюрьме, между ним и членами его семьи устанавливается телефонная связь. Правительство Азербайджана продолжает принимать необходимые меры для защиты прав и интересов Сафарли», - заключил Гаджизаде.
Б.Рустамбеков
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