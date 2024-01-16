Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8561 RUR   0.0194 GBR   2.1559 TRY   0.0565

Цена на нефть

15.01 $/bbl +/- WTI 72.45 -0.23 Brent 78.15 -0.14

Внешняя политика 16.01.2024 21:16

Баку продолжает принимать меры для защиты прав Фарида Сафарли, осужденного в Иране - МИД

Официальный Баку продолжает принимать необходимые меры для защиты прав и интересов гражданина Азербайджана Фарида Габиль оглу Сафарли, осужденного в Иране, заявил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«После ареста гражданина Азербайджана Фарида Сафарли в Иране 4 марта прошлого года и вынесения в отношении него решения суда, его родители выразили обеспокоенность состоянием сына и направили в государственные учреждения Азербайджана обращение об оказании помощи», - сказал Гаджизаде.

По его словам, как указано в пресс-релизах МИД Азербайджана от 9 марта, 2 июня и 2 августа 2023 года, со дня поступления информации о Сафарли, министерством, а также генконсульством в Тебризе на всех этапах была проведена соответствующая работа по изучению судьбы и состояния здоровья, разъяснению вопроса со стороны Ирана, защите судебно-процессуальных прав гражданина, а также обеспечению его адвокатом.

«На судебном заседании 19 июля прошлого года предъявленное Ф.Сафарли обвинение в «шпионаже» было заменено на обвинение в «намерении шпионажа». На очередном этапе по решению суда ему был вынесен приговор в виде ареста сроком два с половиной года. Кроме того, сотрудники генерального консульства Азербайджана в Тебриз регулярно встречаются с Сафарли в тюрьме, между ним и членами его семьи устанавливается телефонная связь. Правительство Азербайджана продолжает принимать необходимые меры для защиты прав и интересов Сафарли», - заключил Гаджизаде.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, САФАРЛИ, ПРАВА


Похожие новости


Байрамов в разговоре с Сикорским заявил о широких возможностях для мира между Баку и Ереваном Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже Ереван изучит последние предложения по мирному договору, полученные от Азербайджана - глава МИД Армении Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с представителями БДИПЧ ОБСЕ Байрамов обсудил со спецпредставителем президента РФ повестку культурного сотрудничества Глава МИД Азербайджана и новый посол США обсудили перспективы процесса нормализации между Баку и Ереваном В Баку раскритиковали власти Нидерландов за заявление о ситуации на Южном Кавказе Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в США в январе Ереван предлагает Баку встретиться для достижения окончательных формулировок вокруг проекта мирного соглашения Байрамов и Кулеба обсудили сотрудничество между Баку и Киевом

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az