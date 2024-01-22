Нефть ускорила рост на геополитических рисках

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 выросла на $0,85 (1,08%), до $79,41 за баррель.

Фьючерсы на WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,87 (1,19%), до $74,28 за баррель. Торги февральским контрактом завершаются в понедельник, а более активно торгуемый мартовский фьючерс подорожал на $0,91 (1,24%), до $74,17 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 1%. Рост был вызван преимущественно холодами в Северной Дакоте и других регионах США, которые привели к приостановке добычи, отметили аналитики Sevens Report Research.

Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать сохраняющаяся напряженность в Красном море. Участники рынка полагают, что проблемы для судоходства в регионе сохранятся в течение долгого времени.

Однако эта поддержка постепенно сходит на нет "из-за того простого факта, что, несмотря на несколько атак на суда в Красном море в минувшие недели, ситуация в регионе все еще не оказала значимого влияния на мировые поставки нефти", написали эксперты Sevens Report Research.

Между тем ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки. Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.