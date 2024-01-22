Нефть ускорила рост на геополитических рисках

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 выросла на $0,85 (1,08%), до $79,41 за баррель.
Фьючерсы на WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,87 (1,19%), до $74,28 за баррель. Торги февральским контрактом завершаются в понедельник, а более активно торгуемый мартовский фьючерс подорожал на $0,91 (1,24%), до $74,17 за баррель.
По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 1%. Рост был вызван преимущественно холодами в Северной Дакоте и других регионах США, которые привели к приостановке добычи, отметили аналитики Sevens Report Research.
Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать сохраняющаяся напряженность в Красном море. Участники рынка полагают, что проблемы для судоходства в регионе сохранятся в течение долгого времени.
Однако эта поддержка постепенно сходит на нет "из-за того простого факта, что, несмотря на несколько атак на суда в Красном море в минувшие недели, ситуация в регионе все еще не оказала значимого влияния на мировые поставки нефти", написали эксперты Sevens Report Research.
Между тем ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки. Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.
Власти Азербайджана в 2023г направили из госбюджета около 5,6 млрд манатов на проекты в Карабахе и В.Зангезуре – Минфин
Азербайджан вошел в топ-5 основных внешнеторговых партнеров Грузии в 2023г
Секретариат UN FCCC на этой неделе направит в Азербайджан техническую миссию
На территории «Аг шехер» будут проживать 280 тыс. человек
Алиев ознакомился с ходом работ по благоустройству в Аг шехер
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
США ввели санкции против физлиц, связанных с КСИР и ХАМАС
Украина хочет ввести санкции против транспортного сектора РФ на 50 лет
США обсуждают с партнерами по G7 сложные аспекты по теме замороженных российских активов - Госдеп
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы