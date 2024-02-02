В ходе предстоящего визита Путина в Турцию будет обсуждаться двусторонняя повестка, Украина и региональные проблемы

В ходе предстоящего визита в Турцию президент РФ Владимир Путин, как ожидается, обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом российско-турецкие отношения, региональные проблемы и украинский вопрос, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Визит готовится. Мы ждем этот визит, тем более что и Путин, и Эрдоган давно договаривались о нем. Они регулярно общаются, чаще по телефону. Но обязательно несколько раз в год проводят очную встречу. Каждый раз эта встреча очень насыщена с точки зрения повестки дня. Это, конечно же, в первую очередь, двусторонние российско-турецкие отношения, наше торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Конечно же, региональные проблемы всегда обсуждаются, ну и, конечно же, Украина", - добавил он.

Пресс-секретарь напомнил, что "Турция, одна из немногих стран, заняла достаточно принципиальную и самостоятельную позицию" и продолжает выстраивать с РФ торгово-экономическую кооперацию.

"Много аспектов в этой области. Известно, что Турция сталкивается с беспрецедентным давлением, беспардонным зачастую, давлением англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами. Но Турция сохраняет свою суверенность", - отметил Песков.

Дата визита будет сообщена своевременно, добавил он.