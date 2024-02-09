Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8312 RUR   0.0187 GBR   2.1446 TRY   0.0554

Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 76.22 +2.36 Brent 81.63 +2.42

ТЭК 09.02.2024 15:45

Нефть стабилизировалась после скачка накануне

Цены на нефть слабо меняются днем в пятницу после резкого роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 понизилась на 2 цента, до $81,61 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 13 центов, до $76,35 за баррель.

В четверг Brent выросла в цене на 3,1%, WTI - на 3,2%, а с начала недели обе марки подорожали более чем на 5% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

"Надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке на этой неделе не получили подтверждения, - говорит аналитик IG Asia Pte Йип Джун Рон. - Трейдеры закладывают в рынок длительное сохранение геополитических рисков".

Поддержку ценам на нефть на неделе также оказали данные о падении запасов бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе, при этом резервы нефти снизились. Аналитики объясняют такую ситуацию падением активности нефтеперерабатывающих заводов на американском Среднем Западе из-за перебоев энергоснабжения и приостановки работы завода BP в Индиане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть улучшила динамику на пересмотре инфляции в США Цены на нефть опускаются после подъема на 3% накануне Цены на нефть продолжают расти, Brent у $80,9 за баррель Минэнерго США слегка понизило прогноз цены Brent в 2024г - до $82,42/барр Нефть усилила снижение Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $77,1 за баррель Цены на нефть повышаются после падения на прошлой неделе, Brent - $77,71 за баррель Нефть ушла в минус, Brent ниже $77 за баррель Цены на нефть растут, но завершают неделю падением почти на 5% Нефть продолжает расти, Brent у $81,1 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az