Нефть стабилизировалась после скачка накануне

Цены на нефть слабо меняются днем в пятницу после резкого роста по итогам предыдущей сессии.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 понизилась на 2 цента, до $81,61 за баррель.
Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 13 центов, до $76,35 за баррель.
В четверг Brent выросла в цене на 3,1%, WTI - на 3,2%, а с начала недели обе марки подорожали более чем на 5% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.
"Надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке на этой неделе не получили подтверждения, - говорит аналитик IG Asia Pte Йип Джун Рон. - Трейдеры закладывают в рынок длительное сохранение геополитических рисков".
Поддержку ценам на нефть на неделе также оказали данные о падении запасов бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе, при этом резервы нефти снизились. Аналитики объясняют такую ситуацию падением активности нефтеперерабатывающих заводов на американском Среднем Западе из-за перебоев энергоснабжения и приостановки работы завода BP в Индиане.
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