Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8412 RUR   0.0183 GBR   2.1491 TRY   0.0548

Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 77.91 +0.87 Brent 83.03 +0.69

Макроэкономика 22.02.2024 18:42

S&P улучшило прогноз роста реального ВВП США в 2024 году до 2,4% с 1,5%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило прогноз роста реального ВВП США в 2024 году до 2,4% с ожидавшихся в ноябре прошлого года 1,5%, говорится в его сообщении.

Прогноз реального роста американской экономики в четвертом квартале текущего года также улучшен - до 1,6% с 0,8% в годовом выражении.

Агентство пересмотрело свои ожидания в связи с более быстрым, чем прогнозировалось, подъемом реального ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и предполагаемым улучшением ситуации на рынке труда.

При этом инфляция в США в ближайшие месяцы, вероятно, продолжит замедляться, а Федеральная резервная система снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов в июне, полагает S&P. Агентство по-прежнему ожидает, что общий масштаб снижений ставки американским ЦБ в этом году составит 75 базисных пунктов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Вероятность рецессии в США резко снизилась, но экономику ждет слабый рост в 2024г Рост экономики США замедлится в 2024г до 1,5% с 2,5% в 2023г - CBO ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2023г до 2,6%, понизила прогноз инфляции до 2,8% Оценка роста ВВП США в III квартале улучшена до 5,2%, выше прогноза ФРС без колебаний поднимет ставки, если это станет необходимым - Пауэлл ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% Экономисты больше не ждут рецессии в США Вклад латиноамериканцев в экономику США вырос до $3,2 трлн в 2021г Bank of America ждет мягкой посадки экономики США Цена нефти в $90 за баррель вряд ли подорвет экономику США - Goldman Sachs

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az