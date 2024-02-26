Нефть перешла к росту

Цены на нефть перешли к росту на торгах в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса и предложения на рынке.

Внимание инвесторов направлено, в частности, на Международную энергетическую неделю, которая начнется в Лондоне во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:35 составила $82,06 за баррель, что на $0,44 (0,54%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,53 (0,69%), до $77,02 за баррель.

Цены на нефть остаются в узком диапазоне в последние две недели. Опасения, связанные с напряженностью на Ближнем Востоке, удерживают рынок от снижения, несмотря на сигналы роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, в том числе, в США.

Эксперты Goldman Sachs ожидают сохранения низкой рыночной волатильности, прогнозируя, что цена нефти Brent будет держаться в диапазоне $70-90 за баррель.

Аналитики Goldman повысили летний прогноз для стоимости сорта Brent на $2 за баррель, до $87 за баррель. Они полагают, что "практически идеальный" баланс спроса и предложения на рынке будет сдерживать волатильность, отмечает Market Watch.

Некоторое повышение прогноза для цены Brent эксперты объясняют более быстрым, чем ожидалось, снижением запасов в странах ОЭСР, а также проблемами с транспортными потоками из-за ситуации в Красном море.