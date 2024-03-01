В Карабахе и В.Зангезуре разминировано более 36 тыс. га территорий - Минобороны Азербайджана

Саперы очистили от мин свыше 36 тыс. гектаров освобожденных территорий Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ), сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.
«Инженерно-саперными подразделениями до сих пор очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 36,26 тыс. гектаров освобожденных территорий», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
В целом, по данным Минобороны Азербайджана, обнаружено и уничтожено 10 440 ед. противопехотных, 3 301 ед. противотанковых и 12 693 ед. неразорвавшихся боеприпасов.
“При очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и объектов инфраструктуры. Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на освобожденных территориях продолжаются”, - подчеркнули в министерстве.
Х.Насирзаде
ЕС планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергетике
Жилье в Великобритании в феврале подорожало впервые за год - Nationwide
Азербайджан в 2024г намерен добыть свыше 48 млрд куб. м газа, примерно 50% пойдет на экспорт
Американская лунная посадочная станция Nova-C прекратила работу
Абдуллаев сообщил, что не будет участвовать в выборах президента AFFA в апреле
11 кг кокаина из Бельгии нашли среди бананов в порту Петербурга
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Министр финансов США не считает замороженные активы РФ альтернативой американской помощи Украине
Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в РФ икры из Армении
В Париже задержали 66 фермеров на несогласованной с властями демонстрации
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nobel Energy построит солнечную электростанцию в Джебраиле
Новая акция по потребительским кредитам от Azer Turk Bank
NEQSOL Holding реализует программу стипендий Parla в сотрудничестве с Фондом развития образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы