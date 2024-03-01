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Карабах 01.03.2024 18:43

В Карабахе и В.Зангезуре разминировано более 36 тыс. га территорий - Минобороны Азербайджана

Саперы очистили от мин свыше 36 тыс. гектаров освобожденных территорий Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ), сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.

«Инженерно-саперными подразделениями до сих пор очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 36,26 тыс. гектаров освобожденных территорий», - говорится в сообщении оборонного ведомства.


В целом, по данным Минобороны Азербайджана, обнаружено и уничтожено 10 440 ед. противопехотных, 3 301 ед. противотанковых и 12 693 ед. неразорвавшихся боеприпасов.


“При очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и объектов инфраструктуры. Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на освобожденных территориях продолжаются”, - подчеркнули в министерстве.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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