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Регион 04.03.2024 13:07

В Армении 56% населения поддерживают военное сотрудничество с Францией - опрос

В Армении более 56% поддерживают активное военное сотрудничество с Францией, свидетельствуют данные опроса, проведенного представительством Gallup International Association.

По данным опроса, активное военное сотрудничество Армении с Францией полностью поддерживают 56,2% респондентов, скорее положительно относятся к этому сотрудничеству 25,9%, скорее отрицательно - 4,7%, отрицательно - 9,6%.

При этом 46% опрошенных считают, что Армения может получить военно-политическую помощь из Франции, из России - 21,9%, Ирана - 15,9%, США - 13,7%, Индии - 23,2%, Китая - 4,9%.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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