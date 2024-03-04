Нефть перешла к росту

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту вечером в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43 повысилась на $0,31 (0,37%), до $83,86 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,19 (0,24%), до $80,16 за баррель.

Ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня. Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены.

Рынок в целом ждал частичного продления ограничений на второй квартал, однако объявленные меры превзошли ожидания, пишет Rystad Energy.

"Мы предполагали, что во втором квартале сокращения будут быстро отменены, и добыча в странах ОПЕК+ быстро превысит 36 млн баррелей в сутки в мае, - говорится в сообщении аналитической компании. - Но теперь прогноз заключается в том, что добыча ОПЕК+ будет составлять 34,6 млн б/с весь второй квартал и повысится до 36,3 млн б/с во втором полугодии".

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают неопределенность вокруг переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС, а также продолжающиеся атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет Trading Economics.