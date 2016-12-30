Заявления генсека ОДКБ по Нагорному Карабаху не отражают позицию официальной Москвы – спикер парламента Азербайджана

Председатель парламента Азербайджана Огтай Асадов считает, что заявление генсека ОДКБ Николая Бордюжи по Нагорному Карабаху не являются позицией официальной Москвы.
«Бордюжа говорит неграмотно, поэтому не надо нагнетать этот вопрос. Его слова в качестве генсека организации не отражают позиции России. Кроме того, на место Бордюжи ведь хотели привести армянского кандидата», - подчеркнул О.Асадов на заседании парламента в пятницу.
Спикер призвал депутатов не сгущать краски.
На заседании депутат парламента Гудрат Гасангулиев заявил, что подобные заявления генсека ОДКБ наносят удар по позиции официальной Москвы. «Армяне вновь совершили провокацию на границе с Азербайджаном, и на этот раз решили привлечь к конфликту третье государство – Россию. Армянский народ должен запомнить, что военнослужащие-оккупанты найдут на оккупированных территориях Азербайджана только смерть», - подчеркнул Г.Гасангулиев.
Ранее в четверг генсек Н.Бордюжа заявил, что с тревогой воспринял информацию о вооруженном инциденте на армяно-азербайджанской границе. "Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года", - сказал Н.Бордюжа, которого процитировала пресс-служба ОДКБ.
"Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы, наконец-то, пойдет более активно. Однако поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня. А тем более - очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность", - сказал Н.Бордюжа.
МИД Азербайджана заявил, что считает неприемлемым комментарии Н.Бордюжи с оценкой инцидента на армяно-азербайджанской госгранице. "Считаем данное заявление генсека ОДКБ односторонним. Кроме этого, неприемлемо использование генсеком организации использование "Нагорно-Карабахская Республика" в отношении самопровозглашенного режима. Это противоречит официальной позиции стран-участниц возглавляемой им организации и сути переговорного процесса, проводимого сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, Н.Бордюжа, перед тем как выступить с каким-либо заявлением должен правильно изучить и оценить ситуацию. "Нельзя исключать, что эта очередная провокация Еревана связана с разочарованием Арменией итогами саммита ОДКБ в Санкт-Петербурге",- отметил он.
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями. С азербайджанской стороны в результате инцидента погиб один военнослужащий.
Р.Бабаев
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