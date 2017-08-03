Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции в Балакенском районе на северо-западе республики, сообщает сайт главы государства.

Глава ОАО "Азерэнержи" Этибар Пиривердиев проинформировал о проделанных работах и технических характеристиках ГЭС.

По его словам, мощность построенной над рекой Балакен станции составляет 1,5 мегаватт. Годовая производственная мощность станции составляет 10 млн. кВ/ч электроэнергии, что покроет 15% потребности электроэнергии района и 25-30% - города Балакен.

Президент также открыл автомобильную дорогу Балакен-Сарыбулаг-Габагчель-Халатала.

Председатель ОАО «Azeravtoyol» Салех Мамедов ознакомил главу государства с техническими показателями дороги.

Трасса Балакен-Сарыбулаг-Габагчель-Халатала протяженностью 24,5 км и шириной 10 м соединяет 15 населенных пунктов с общим населением 44 тыс. человек.

И.Алиев принял участие также в открытии музея флага в Балакене.

Ф.Исазаде, Р.Бабаев