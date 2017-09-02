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02.09.2017 13:58

Президент Алиев открыл на юге Азербайджана участок автодороги, граничащей с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в субботу 32,2-километровый Лянкяран-Масаллинский участок автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном, сообщает пресс-служба главы государства.

Председатель ОАО «Azeravtoyol» Салех Мамедов ознакомил главу государства с информацией о проделанной работе.

Было отмечено, что ширина 32,2-километрового участка Лянкяран-Масаллы дороги составляет 26,5 м. В рамках проекта вдоль дороги построено 14 мостов.

В субботу президент также посетил город Джалилабад.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]