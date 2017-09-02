Президент Алиев открыл на юге Азербайджана участок автодороги, граничащей с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в субботу 32,2-километровый Лянкяран-Масаллинский участок автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном, сообщает пресс-служба главы государства.

Председатель ОАО «Azeravtoyol» Салех Мамедов ознакомил главу государства с информацией о проделанной работе.

Было отмечено, что ширина 32,2-километрового участка Лянкяран-Масаллы дороги составляет 26,5 м. В рамках проекта вдоль дороги построено 14 мостов.

В субботу президент также посетил город Джалилабад.

Р.Бабаев