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Карабахский конфликт 20.09.2017 10:30

Глава МИД Азербайджана призвал страны ОИС не поставлять вооружение Армении

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявляет об интенсификации столкновений на линии карабахского фронта и росте преднамеренного убийства гражданского населения со стороны Армении.

В рамках 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялось второе заседание контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении в отношении Азербайджана. От имени Азербайджана на заседании выступил Э.Мамедъяров.

«С сожалением хочу отметить, что ситуация по урегулированию конфликта в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих территориях после последней встречи контактной группы только обострилась. Наблюдается интенсификация столкновений и возросло количество случаев преднамеренного убийства гражданского населения Азербайджана (со стороны Армении – ИФ) на территориях, прилегающих к линии фронта», - заявил Э.Мамедъяров.

Глава МИД также призвал страны-члены ОИС не обеспечивать Армению вооружением.

«Хотел бы напомнить вам о резолюциях и решениях принятых странами-членами ОИС, которые призывают воздержаться от действий, способствующих эскалации конфликта и создающих Армении условия для продолжения оккупации азербайджанских территорий, в частности не обеспечивать Ереван вооружением и военным оборудованием, в том числе запретить транзит подобных грузов через свои территории", - отметил он.

Кроме того, Э.Мамедъяров призвал страны ОИС ограничить все виды сотрудничества с Арменией с целью поддержки прекращения оккупации азербайджанских территорий. По его словам, все эти меры отражены в принятых по карабахскому конфликту документах ОИС.

«Как страна, столкнувшаяся с оккупацией и имеющая сотни тысяч выдворенных из своих домов граждан, Азербайджан больше всех заинтересован в политическом урегулировании конфликта, который обеспечит развитие региона и полностью восстановит мир и справедливость. Азербайджан не пойдет на уступки в вопросах территориальной целостности и прав и свобод своих граждан. Армения должна понять, что военная оккупация территорий суверенного государства и политика этнической чистки не является путем урегулирования и не даст каких-либо политических результатов», - подчеркнул он.

Э.Мамедъяров напомнил, что в 2017 году исполнилось 25 лет со дня учиненного армянской стороной геноцида против гражданского населения азербайджанского города Ходжалы, а также другие военные преступления, совершенные на оккупированных территориях Азербайджана. Министр призвал страны-члены ОИС приложить больше усилий для признания преступлений против человечности и геноцидов на национальном и международном уровне.

«К сожалению, основные требования принятых резолюций Совбеза ООН все еще не выполнены, а посредничество Минской группы (МГ) ОБСЕ на протяжении более 20 лет не дало результатов»,- подчеркнул он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАЖДАНСКИЕ, УБИЙСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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