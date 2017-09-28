Посол России в Баку отмечает глубокий интерес к русской литературе и культуре в Азербайджане

Интерес к русской литературе и культуре в Азербайджане имеет глубокие корни, заявил посол России в Баку Владимир Дорохин.
«Я рад, что Дом русского зарубежья обратил свой взор на Азербайджан. Азербайджан достоин этого внимания. Ваш дар, конечно, символический, но я абсолютно убежден, что он будет иметь большое практическое значение. Эти книги не будут пылиться на полках. Они востребованы, потому что интерес к русской литературе, к русскому языку в Азербайджане совершенно естественен и имеет глубокие корни», - подчеркнул В.Дорохин в четверг на международном конгрессе «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве».
По его словам, в Азербайджане работают «замечательные русисты». «Они на высоком уровне преподают русский язык и литературу. В Азербайджане работают выдающиеся знатоки творчества Есенина, Маяковского, Толстого», - отметил посол.
В рамках конгресса состоялась процедура передачи книг Домом русского зарубежья им.А.Солженицына Центральной научной библиотеке Национальной Академии наук Азербайджана.
Р.Бабаев
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