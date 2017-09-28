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Культура 28.09.2017 10:37

Посол России в Баку отмечает глубокий интерес к русской литературе и культуре в Азербайджане

Интерес к русской литературе и культуре в Азербайджане имеет глубокие корни, заявил посол России в Баку Владимир Дорохин.

«Я рад, что Дом русского зарубежья обратил свой взор на Азербайджан. Азербайджан достоин этого внимания. Ваш дар, конечно, символический, но я абсолютно убежден, что он будет иметь большое практическое значение. Эти книги не будут пылиться на полках. Они востребованы, потому что интерес к русской литературе, к русскому языку в Азербайджане совершенно естественен и имеет глубокие корни», - подчеркнул В.Дорохин в четверг на международном конгрессе «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве».

По его словам, в Азербайджане работают «замечательные русисты». «Они на высоком уровне преподают русский язык и литературу. В Азербайджане работают выдающиеся знатоки творчества Есенина, Маяковского, Толстого», - отметил посол.

В рамках конгресса состоялась процедура передачи книг Домом русского зарубежья им.А.Солженицына Центральной научной библиотеке Национальной Академии наук Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, КУЛЬТУРА, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]