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Происшествия 13.11.2017 12:04

Правоохранительные органы Азербайджана проводят операцию на границе с Россией - источник

Правоохранительные органы Азербайджана в понедельник начали широкомасштабную операцию «Граница-щит» в приграничных с Россией районах страны, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в МВД.

«Операция проводится в северных регионах страны. В операции наряду с представителями органов внутренних дел Азербайджана участвуют и представители правоохранительных органов России», - отметил собеседник агентства.

В связи с планом операции созданы специальные полицейские посты на въездах в северные районы и города. «Проводится осмотр багажных отделений въезжающих на территорию транспортных средств»,- отметили собеседники.

Операция завершится 19 ноября.

Операция проводится на основе достигнутого между Азербайджаном и Россией соглашения. Основной целью операции является усиление мер борьбы с транснациональной организованной преступностью, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия на приграничных территориях двух государств.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]