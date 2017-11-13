Правоохранительные органы Азербайджана проводят операцию на границе с Россией - источник

Правоохранительные органы Азербайджана в понедельник начали широкомасштабную операцию «Граница-щит» в приграничных с Россией районах страны, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в МВД.

«Операция проводится в северных регионах страны. В операции наряду с представителями органов внутренних дел Азербайджана участвуют и представители правоохранительных органов России», - отметил собеседник агентства.

В связи с планом операции созданы специальные полицейские посты на въездах в северные районы и города. «Проводится осмотр багажных отделений въезжающих на территорию транспортных средств»,- отметили собеседники.

Операция завершится 19 ноября.

Операция проводится на основе достигнутого между Азербайджаном и Россией соглашения. Основной целью операции является усиление мер борьбы с транснациональной организованной преступностью, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия на приграничных территориях двух государств.

Ф.Исазаде