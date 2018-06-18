Свыше 200 человек пострадали в результате землетрясения в Японии, трое погибли

Более 200 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,1 в японской префектуре Осака, передает в понедельник японский телеканал NHK.
В настоящий момент сообщается о трех погибших. Речь идет о девятилетнем ребенке и двух пожилых мужчинах, которые скончались от падения на них стен разрушившихся зданий.
В свою очередь, агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) оценивает число пострадавших в 214 человек.
Телеканал NHK отмечает, что местные власти принимают усилия по эвакуации людей из мест, которые были затронуты землетрясением. Так, около 700 человек покинули свои дома и направились в центры временного размещения.
Подземные толчки привели к обрушению стен домов, приостановке движения поездов в районе Осаки и нарушению подачи воды и электричества. Без газа и воды остаются 100 тыс. домов в северной части Осаки. Кроме того, временно закрыты некоторые учебные заведения.
Телеканал также сообщает, что АЭС в зоне землетрясения не пострадали. Власти проверили все 15 реакторов в префектуре Фукуи, не выявив проблем с их функционированием.
По данным Метеорологического агентства Японии, землетрясение магнитудой 5,9 произошло около 08:00 по местному времени (03:00) в японской префектуре Осака. Позднее магнитуда землетрясения была повышена агентством до 6,1.
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