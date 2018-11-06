Армения посредством Красного креста еще в 2016г получила предложение Азербайджана об обмене задержанными лицами по принципу «всех на всех», заявили в Баку

Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана опровергло заявление врио министра обороны Армении Давида Тонояна об отсутствии обращения со стороны Баку по вопросу обмена пленными и заложниками по принципу «всех на всех».
«Госкомиссия направила обращение в Международный комитет Красного креста (МККК) 29 апреля 2016 года, в котором предложила разработать проект соглашения о незамедлительном обмене содержащихся на данный момент с обеих сторон лиц по принципу «всех на всех»»,- говорится в сообщении Госкомиссии.
Ведомство отмечает, что азербайджанская сторона в своем обращении также в предложила обмен возможными в будущем плененными и взятыми в заложники лицами, в том числе телами погибших в течении трех дней.
«В МККК было отмечено, что предложение Баку представлено армянской стороне и идет работа над проектом соглашения»,- отмечает Госкомиссия.
Кроме того, как отмечается в сообщении, вопрос обмена в кратчайшие сроки по принципу «всех на всех» Госкомиссия обсуждала в 2017-2018 гг. с представителями Международной рабочей группы по поиску пропавших без вести, освобождению пленников и взятых в заложники лицам в зоне Карабахского конфликта (МРГ).
«Это предложение за последние два года обсуждалось с посетившими Армению Нагорный Карабах сопредседателями МРГ - Бернхардом Клазеном (Германия), Светланой Ганнушкиной (Россия) и Паатой Закериашвили (Грузия) и доводилось до соответствующих армянских структур»,- отмечает ведомство.
В сообщении отмечается, что последний контакт между представителями МРГ и Госкомиссии состоялся в октябре текущего года
«Представители МРГ вышли на телефонную связь с Госкомиссией. Они отметили, что планируют провести в конце ноября 2018 года встречи соответствующих структур Азербайджана и Армении в Тбилиси и изъявили желание согласовать темы, которые хотят вынести на обсуждение»,- говорится в сообщении.
«Госкомиссия дала согласие на встречу с условием того, что если основной темой обсуждений будет незамедлительный обмен содержащихся на данный момент с обеих сторон лиц по принципу «всех на всех»»,- отмечает Госкомиссия.
Ранее осведомленный источник сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что Азербайджан предложил Армении произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу «всех на всех». Однако, официальный Ереван ответа на данное предложение пока не дал.
Врио главы армянского военного ведомства Д.Тоноян заявил, что Азербайджан не обращался к Армении с официальным предложением произвести обмен пленными и задержанными лицами по принципу "всех на всех".
"Нет. Официально подобного предложения не было. Об этом я узнал из СМИ", - сказал Д.Тоноян журналистам.
В настоящее время в Азербайджане находятся трое граждан Армении: Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян. Официальный Баку считает их диверсантами и военными преступниками.
А.Багдасарян был задержан военнослужащими азербайджанской армии в декабре 2014 года во время диверсионной вылазки, позднее решением суда приговорен к 15 года лишения свободы.
К.Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в середине июля 2018 года. Он обвиняется в преступлениях против Азербайджана. Следствие направило его дело в соответствующую судебную инстанцию.
З.Карапетян задержан в июне 2017 года. Армянская сторона утверждает, что это гражданское лицо. Азербайджан ведет соответствующее работы по установлению его статуса.
«Несмотря на то, что в отношении двух находящихся в Азербайджане граждан Армении избрана мера пресечения арест, мы можем освободить их из-под стражи с условием обмена на наших граждан, находящихся в заложниках у армянской стороны»,- сказал собеседник агентства.
В Армении в настоящее время находятся трое азербайджанцев. В частности, гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.
Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.
Кроме этого, у армянской стороны находится еще одно гражданское лицо – Эльнур Гусейнзаде.
Ф.Исазаде
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