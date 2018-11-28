ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 9 млн манатов на строительство автодороги Ярдымлы-Бозайран-Бюрзюнбюл-Вергедюз-Сырыг в Ярдымлинском районе.

Автодорога соединит 15 населенных пунктов с населением 20 тыс. человек.

Средства на реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Р.Бабаев