ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 9 млн манатов на строительство автодороги Ярдымлы-Бозайран-Бюрзюнбюл-Вергедюз-Сырыг в Ярдымлинском районе.
Автодорога соединит 15 населенных пунктов с населением 20 тыс. человек.
Средства на реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»