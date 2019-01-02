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Происшествия 02.01.2019 11:40

Алиев выразил соболезнование Путину в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, Глубоко опечален известием о случившейся в Магнитогорске трагедии.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим»,- говорится в тексте соболезнования.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МАГНИТОГОРСК, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]