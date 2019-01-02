Алиев выразил соболезнование Путину в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, Глубоко опечален известием о случившейся в Магнитогорске трагедии.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим»,- говорится в тексте соболезнования.

Б.Рустамбеков