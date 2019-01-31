Азербайджан, Дагестан и Иран соединит круизное судоходство

Дагестан, Иран и Азербайджан планируют совместно развивать круизное судоходство, сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"Переговоры об этом состоялись между представителями Ирана и Дагестана на международной выставке туристической индустрии Fitur-2019, которая прошла в Мадриде с 23 по 29 января", - сказано в сообщении.

Республиканский Минтуризма, по данным пресс-службы, уже провел подготовительную работу для развития круизного судоходства.

Планируется создание яхт-клуба в Махачкале, туристско-рекреационного комплекса "Инчхе Марина Каспий" и гавани для яхт и катеров в Дербенте, объекты включены в проект государственной программы Дагестана по развитию туризма, говорится в сообщении.

В частности, планируется создать причалы для приема пассажирских круизных судов и таможенно-логистических терминалов в Махачкале и Дербенте.

Кроме того, в правительство республики будет внесено предложение о проведении в этом году Международного морского форума, посвященного развитию морского туризма на побережье Каспийского моря.

"Идея и предварительные договоренности с Ираном и Азербайджаном о развитии круизного судоходства были достигнуты в прежние годы. В настоящее время мы пытаемся сдвинуть дело с мертвой точки. Пока что прошли предварительные переговоры с Ираном. Позже министерство туризма Дагестана будет вести повторные переговоры с представителями обоих государств", - уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минтуризма.