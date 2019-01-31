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Туризм 31.01.2019 14:29

Азербайджан, Дагестан и Иран соединит круизное судоходство

Дагестан, Иран и Азербайджан планируют совместно развивать круизное судоходство, сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"Переговоры об этом состоялись между представителями Ирана и Дагестана на международной выставке туристической индустрии Fitur-2019, которая прошла в Мадриде с 23 по 29 января", - сказано в сообщении.

Республиканский Минтуризма, по данным пресс-службы, уже провел подготовительную работу для развития круизного судоходства.

Планируется создание яхт-клуба в Махачкале, туристско-рекреационного комплекса "Инчхе Марина Каспий" и гавани для яхт и катеров в Дербенте, объекты включены в проект государственной программы Дагестана по развитию туризма, говорится в сообщении.

В частности, планируется создать причалы для приема пассажирских круизных судов и таможенно-логистических терминалов в Махачкале и Дербенте.

Кроме того, в правительство республики будет внесено предложение о проведении в этом году Международного морского форума, посвященного развитию морского туризма на побережье Каспийского моря.

"Идея и предварительные договоренности с Ираном и Азербайджаном о развитии круизного судоходства были достигнуты в прежние годы. В настоящее время мы пытаемся сдвинуть дело с мертвой точки. Пока что прошли предварительные переговоры с Ираном. Позже министерство туризма Дагестана будет вести повторные переговоры с представителями обоих государств", - уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минтуризма.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ИРАН, СУДОХОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]