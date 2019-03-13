Азербайджан и Узбекистан планируют активизировать сотрудничество в сфере туризма

Посольство Узбекистана в Азербайджане и компания MyTravel в среду в Баку подписали план работы в сфере туризма.

Документ подписали посол Узбекистана в Азербайджане Ширзод Файзиев и директор MyTravel Эльнара Джаббарова.

"Это первый шаг в сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Узбекистаном. Наша цель - внести вклад развитие туризма", - сказала Э.Джаббарова корреспонденту агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Ф.Исазаде