Азербайджан и Узбекистан планируют активизировать сотрудничество в сфере туризма

Посольство Узбекистана в Азербайджане и компания MyTravel в среду в Баку подписали план работы в сфере туризма.
Документ подписали посол Узбекистана в Азербайджане Ширзод Файзиев и директор MyTravel Эльнара Джаббарова.
"Это первый шаг в сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Узбекистаном. Наша цель - внести вклад развитие туризма", - сказала Э.Джаббарова корреспонденту агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»