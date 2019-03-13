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Туризм 13.03.2019 17:47

Азербайджан и Узбекистан планируют активизировать сотрудничество в сфере туризма

Посольство Узбекистана в Азербайджане и компания MyTravel в среду в Баку подписали план работы в сфере туризма.

Документ подписали посол Узбекистана в Азербайджане Ширзод Файзиев и директор MyTravel Эльнара Джаббарова.

"Это первый шаг в сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Узбекистаном. Наша цель - внести вклад развитие туризма", - сказала Э.Джаббарова корреспонденту агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]