Турпоток из Азербайджана в Грузию за 8 месяцев сократился в 3,7 раза

Грузию в январе-августе 2020 года посетили 1 млн 544,1 тыс. иностранцев, что в 4,1 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает в пятницу Национальная администрация туризма республики.

Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 919,4 тыс. человек (снижение в 3,8 раза), остальные приехали с другими целями или побывали в республике транзитом.

По числу граждан, посетивших Грузию за восемь месяцев текущего года, на первом месте граждане Азербайджана, откуда прибыли 279,4 тыс. человек (снижение в 3,7 раза), на втором — Турции (260,6 тыс. человек, снижение в 3,1 раза), на третьем — Армении (223,9 тыс. человек, снижение в 3,9 раза). В первой пятерке также граждане России (191,7 тыс. человек, снижение в 5,5 раз) и Украины (36,7 тыс. человек, снижение в 3,7 раза), далее следуют граждане Израиля, Ирана, Казахстана, Белоруссии, Польши и других стран.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире уже трижды откладывалось, последний раз — до 1 октября. Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 1 тыс. 917 зараженных COVID-19, из них выздоровели 1354, скончались 19 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 390 пациентов, в режиме карантина находятся 5882 человека.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев — 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году.

А.Ахмедова