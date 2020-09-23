Лавров на встрече с Гафаровой изложил видение России урегулирования конфликта в Карабахе

Текущая ситуация и перспективы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта обсудили в среду в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров и спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова.

«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-азербайджанских отношений в политической, экономической и гуманитарной областях, тематика взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, в том числе по парламентской линии. В фокусе внимания сторон также находилась проблематика региональной безопасности, включая состояние и перспективы нагорно-карабахского урегулирования», - говорится в сообщении МИД РФ.

МИД подчеркивает, что встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и «позволила закрепить поступательное развитие российско-азербайджанских отношений».

В свою очередь, пресс-служба парламента Азербайджана сообщила, что в ходе встречи глава МИД РФ отметил приверженность России, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, урегулированию нагорно-карабахского конфликта. «Министр отметил, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху мешают урегулированию конфликта. Это официальная позиция Москвы. Российская сторона в рамках урегулирования конфликта является сторонником возвращения 5 оккупированных районов (вокруг Нагорного Карабаха – ИФ), размещения миротворцев в регионе и восстановления транспортно-коммуникационных систем», - отмечается в сообщении пресс-службы парламента.

А.Азизов