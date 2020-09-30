Москва призывает заинтересованные государства принять меры по недопущению использования иностранных боевиков в карабахском конфликте - МИД РФ

В МИД РФ заявили, что в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии, в Москве призывают заинтересованные государства принять меры по недопущению участия иностранных наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.
"По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.
На Смоленской площади отметили, что в Москве глубоко озабочены этими процессами, "которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона".
"Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона", - подчеркнули в МИД РФ.
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