Наблюдательный посты миротворцев планируется развернуть с 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения в зоне ответственности "Юг", где еще два дня назад шли активные боевые действия, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

"Для обеспечения безопасности мирного населения спланировано развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", где еще два дня назад шли активные боевые действия", - сказал Рудской на брифинге в среду.