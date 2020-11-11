Российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с территорией Армении - Генштаб ВС РФ

Российские миротворцы в зоне нагорно-карабахского конфликта взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

"На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов", - сказал Рудской на брифинге в среду.

По словам Рудского, "подразделения первого миротворческого батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершили 300-километровый марш и завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис".