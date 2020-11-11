Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 11.11.2020 13:22

Российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с территорией Армении - Генштаб ВС РФ

Российские миротворцы в зоне нагорно-карабахского конфликта взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

"На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов", - сказал Рудской на брифинге в среду.

По словам Рудского, "подразделения первого миротворческого батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершили 300-километровый марш и завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, КОРИДОР, КОНТРОЛЬ


Похожие новости


Переговоры по Карабаху были сложными - Песков Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом - СМИ Путин заявляет о необходимости поддержать лидеров Армении и Азербайджана в их стремлении создать условия для мира в регионе Вопрос статуса Карабаха описан в совместном заявлении глав РФ, Армении и Азербайджана - Захарова Ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах способствует окончанию армяно-азербайджанского противостояния - Слуцкий Миротворцы РФ будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - Путин

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]