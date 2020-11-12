В Кремле допустили возможность переговоров по размещению турецких миротворцев в Карабахе наряду с российскими, но пока эта тема не обсуждалась

Россия допускает возможность переговоров по вопросу размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе наряду с российскими, но пока эта тема не обсуждалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его спросили, готова ли Россия теоретически согласиться на размещение турецких миротворцев совместно с российскими, и есть ли в данном вопросе "поле для обсуждения".

"Поле для обсуждения есть всегда, но эта тема не обсуждалась", - ответил представитель Кремля.