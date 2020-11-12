Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 41.45 0.09 Brent 43.80 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 12.11.2020 13:07

В Кремле допустили возможность переговоров по размещению турецких миротворцев в Карабахе наряду с российскими, но пока эта тема не обсуждалась

Россия допускает возможность переговоров по вопросу размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе наряду с российскими, но пока эта тема не обсуждалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его спросили, готова ли Россия теоретически согласиться на размещение турецких миротворцев совместно с российскими, и есть ли в данном вопросе "поле для обсуждения".

"Поле для обсуждения есть всегда, но эта тема не обсуждалась", - ответил представитель Кремля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ, ТУРЦИЯ


Похожие новости


В Карабахе будут только российские миротворцы - Песков Договоренности Москвы, Баку и Еревана позволили остановить конфликт в Карабахе - Шойгу Эрдоган сообщил о скором прибытии в Турцию российской делегации по Карабаху Турция совместно с Россией будет участвовать в миротворческих силах в Карабахе - Эрдоган Эрдоган сообщил о подписании турецко-российского протокола по центру контроля за прекращением огня в Карабахе Министры обороны РФ и Турции провели новые телефонные переговоры по Карабаху на фоне ввода российских миротворцев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]